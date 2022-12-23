أميركا تواصل العداء لإيران عبر القنوات الدولية

العالم – انقلاب الصورة

الولايات المتحدة تعمل على استغلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لاستقاط عضوية إيران هناك. وهو الموقف الذي اعتبره مراقبون للشأن الاقليمي بأنه حماية أميركية للإرهاب الذي تتخذه واشنطن أداة لضرب الشعب الإيراني.

كما اعتبر مراقبون سياسات واشنطن في استهداف إيران عبر القنوات الأممية هو خرق لميثاق الأمم المتحدة ولا قيمة قانونية لهذه القرارات.

برنامج "إنقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى استغلال الولايات المتحدة القنوات الدولية لإستهداف إيران.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...