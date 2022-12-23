الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران

العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في ايران العميد علي فدوي بان الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لذا لجاوا الى الحرب الاقتصادية والثقافية وغيرها.

العالم - ايران

وقال العميد فدوي في تصريحه الخميس خلال اجتماع مقر البناء وازالة الحرمان التابع لفيلق "فجر" لحرس الثورة الاسلامية بمحافظة فارس جنوب ايران: على مدار تاريخ الثورة الإسلامية ، حاول العدو دائمًا مهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات ومن الأمثلة الواضحة على ذلك كان من النوع الخشن والعسكري الذي حدث خلال الحرب المفروضة (1980-1988)، وشنوا كذلك حروبًا أخرى مختلفة ، واليوم لا يمتلكون الجراة على مواجهة الجمهورية الاسلامية في ميدان الحرب العسكرية لكنهم يبذلون قصارى جهودهم في مجال الحروب الاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأضاف: من ناحية أخرى ، كما هو الحال أثناء فترة الدفاع المقدس ، يعتبر الحرس الثوري أن من واجبه مواجهة تكتيكات العدو.

وفي إشارة إلى الحرب الاقتصادية للأعداء ضد إيران ، والتي تتم بهدف عدم تطوير البلاد وزيادة الحرمان ، قال نائب قائد الحرس الثوري: على الحرس الثوري الإيراني والتعبئة دخول هذا المجال واتخاذ خطوات لإزالة الحرمان وخدمة المواطنين.

واضاف: لحسن الحظ تم في الآونة الأخيرة ، القيام بأعمال جيدة في مجال إزالة الحرمان ، ومن الأمثلة على ذلك جهاد إمدادات المياه الذي تم تفعيله بمحورية تعبئة البناء ومجموعات العمل الطوعي في جميع أنحاء البلاد لتوفير مياه الشرب للقرى والارياف.

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية ايران وهولندا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

خبير: سوريا لا تثق بأردوغان.. قد ينقلب عليها في حال نجح في الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيما يلتقي نظيرته الايطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.. السوداني: نتطلع لتفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وأوروبا

مساعدات الأمم للنازحين السوريين تؤخّر عودتهم وتبقيهم عاماً آخر في لبنان

العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران

الأخبار: باسيل يواجه الحصار بحصار مضاد

وزير الخارجية الصين لنظيره الأمريكي: لا يمكنكم الحديث عن التعاون والطعن في وقت واحد

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من عيادة طبية في إسلام أباد + فيديو