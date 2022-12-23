العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران

العالم - ايران

وقال العميد فدوي في تصريحه الخميس خلال اجتماع مقر البناء وازالة الحرمان التابع لفيلق "فجر" لحرس الثورة الاسلامية بمحافظة فارس جنوب ايران: على مدار تاريخ الثورة الإسلامية ، حاول العدو دائمًا مهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات ومن الأمثلة الواضحة على ذلك كان من النوع الخشن والعسكري الذي حدث خلال الحرب المفروضة (1980-1988)، وشنوا كذلك حروبًا أخرى مختلفة ، واليوم لا يمتلكون الجراة على مواجهة الجمهورية الاسلامية في ميدان الحرب العسكرية لكنهم يبذلون قصارى جهودهم في مجال الحروب الاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأضاف: من ناحية أخرى ، كما هو الحال أثناء فترة الدفاع المقدس ، يعتبر الحرس الثوري أن من واجبه مواجهة تكتيكات العدو.

وفي إشارة إلى الحرب الاقتصادية للأعداء ضد إيران ، والتي تتم بهدف عدم تطوير البلاد وزيادة الحرمان ، قال نائب قائد الحرس الثوري: على الحرس الثوري الإيراني والتعبئة دخول هذا المجال واتخاذ خطوات لإزالة الحرمان وخدمة المواطنين.

واضاف: لحسن الحظ تم في الآونة الأخيرة ، القيام بأعمال جيدة في مجال إزالة الحرمان ، ومن الأمثلة على ذلك جهاد إمدادات المياه الذي تم تفعيله بمحورية تعبئة البناء ومجموعات العمل الطوعي في جميع أنحاء البلاد لتوفير مياه الشرب للقرى والارياف.