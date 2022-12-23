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فيما يلتقي نظيرته الايطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها..

السوداني: نتطلع لتفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وأوروبا

السوداني: نتطلع لتفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وأوروبا
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، عقب وصولها العاصمة بغداد، صباح اليوم في زيارة رسمية.

العالم - العراق

وذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المباحثات اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري".

وأعرب السوداني "عن تثمينه الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكداً "تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أنه لا ازدهار في الشرق الأوسط من دون عراق قوي، وأن "العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها" مبينة أن "زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي".

وقالت ميلوني خلال مراسيم اسقبالها من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: إنه "لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".

وأشارت الى أنها "تعتبر إعلان الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".

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فيما يلتقي نظيرته الايطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.. السوداني: نتطلع لتفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وأوروبا

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