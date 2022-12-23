الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إنتاج إيران من الفولاذ بلغ 28 مليون طن بزيادة 8.5 بالمئة

إنتاج إيران من الفولاذ بلغ 28 مليون طن بزيادة 8.5 بالمئة
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرابطة العالمية للحديد والصلب عن زيادة انتاج إيران من الفولاذ بنسبة 8.5 بالمئة إلى ما يقرب من 28 مليون طن خلال الاشهر الـ11 الماضية في حين انخفض إنتاج الصلب في العالم بنسبة 3.7 بالمئة.

العالم - ايران

و أعلنت الرابطة العالمية للحديد والصلب في تقريرها الأخير عن زيادة بنسبة 8.5 في المائة في إنتاج الصلب الإيراني في 11 شهرا من هذا العام.

إنتاج إيران من الصلب بلغ 25 مليون و 700 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021، فيما ارتفع هذا العام الى 27 مليون و900 الف طن .

وعلى الرغم من الحظر المفروض على إيران الا ان انتاج الصلب الإيراني سجل زيادة بنسبة 8.5 بالمئة منذ بداية عام 2022، بينما انخفض إجمالي إنتاج الصلب العالمي بنسبة 3.7 بالمئة في هذه الفترة.

إيران والهند فقط زاد انتاجهما خلال هذه الفترة من بين أكبر 10 منتجين للصلب في العالم، وانخفض إنتاج 8 دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

انخفض إنتاج الصلب الأمريكي بنسبة 5.5 بالمئة خلال 11 شهرا من العام الجاري وبلغ 74.4 مليون طن.

الصين كانت أكبر منتج للصلب في العالم في الأشهر من يناير إلى نوفمبر من هذا العام بإنتاج 935 ألف طن، وانخفض إنتاج الصلب في الصين بنسبة 1.4 بالمئة في هذه الفترة، وجاءت الهند بإنتاج 114.2 مليون طن واليابان 82.3 مليون طن في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وبحسب هذا التقرير فإن إجمالي إنتاج الصلب في العالم خلال 11 شهرا من العام الجاري يقدر بنحو 1691 مليون طن.

أنتجت إيران 2.9 مليون طن من الفولاذ في الشهر الحادي عشر من عام 2022 ، بزيادة قدرها 3.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

روابط ذات صلة

مساعد وزير النفط الايراني: نتيجة الحرب الاقتصادية هي الانتصار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الداعي الى التلاقي والحوار.. الشيخ الخطيب: القوى السياسية مدعوة للاستجابة لصوت العقل

المفتي قبلان: تدويل أزمة لبنان سرطان خبيث 

تبون يكشف عن الدول الموافقة لانضمام الجزائر إلى "بريكس"

الضفة الغربية والجيل الجديد من مقاومة الاحتلال

طرابلس ساحة مليئة بالسلاح الفردي: من يكبح جماح المجرمين؟

حزب الله يقدم التهاني بمولد نبي الله عيسى (ع)