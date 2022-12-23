حرکة صهيونية جديدة تحت عنوان 'لنغادر البلاد معاً'

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد شلح في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان صحيفة معاريف العبرية کشفت عن حرکة صهيونية جديدة اسمت نفسها "لنغادر البلاد معاً" بقيادة کبار المجرمين المسؤولين عن جلب الصهاينة من انحاء العالم الی فلسطين، علی رأسهم مردخاي کهانا".

وأوضح ان هذه الحرکة التي تشکلت جديداً تحمل افکار الهجرة العکسية خارج فلسطين، مؤکداً ان هذا هو ما تصبو اليه المقاومة الفلسطينية.

وبيّن شلح ان مردخاي تبرع بقطعة أرض کبيرة من مزرعة تابعة له في الولايات المتحدة لاقامة کيبوتسات للمهاجرين الصهاينة تشبه المستوطنات التي اقاموها علی ارض فلسطين.

وأکد ان شدة ضربات المقاومة هي التي ستعجل رحيل هؤلاء الصهاينة من الاراضي الفلسطينية، داعياً ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والاراضي المحتلة الی زيادة وتيرة الاشتباک والالتحاق بصفوف المقاومة تحت جميع المسميات.