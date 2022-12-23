هولندا تخصص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا في 2023

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وأضاف روته في منشور عبر "تويتر": "طالما تواصل روسيا العملية الخاصة ضد أوكرانيا، ستقدم هولندا المساعدة لأوكرانيا. عسكريا وإنسانيا ودبلوماسيا. لذلك نخصص 2.5 مليار يورو لهذا الغرض في عام 2023.. يمكن لأوكرانيا الاعتماد على هولندا. لقد أكدنا ذلك للتو في محادثتنا مع فلاديمير زيلينسكي ".

من جهته أعلن وزير الخارجية الهولندي في تصريحات سابقة عن الحاجة إلى مضاعفة توريد الأسلحة إلى كييف. وأوضح أنه ناقش هذه المسألة بعد لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

وكان وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو قد صرح مؤخرا بأن كييف تلقت قرضا بقيمة 200 مليون يورو من أمستردام، تم تقديمه بشروط ميسرة لتمويل نفقات الصندوق العام لميزانية الدولة.

إلى ذلك طالب زيلينسكي من أوروبا بزيادة إمداد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والدبابات الحديثة.

ونددت موسكو مرارا بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، الأمر الذي سيطيل أمد الصراع ومعاناة المدنيين.