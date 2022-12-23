الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري: ستبقى ذكرى نجوم أروند رود وغواصيها الابطال خالدة في التاريخ

اللواء باقري: ستبقى ذكرى نجوم أروند رود وغواصيها الابطال خالدة في التاريخ
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" الى حلول الذكرى السنوية لإستشهاد الغواصين الايرانيين الابطال في عمليات "كربلاء 4" الذين حققوا ملحمة "نهر أروند رود" وأكد أن هذه الذكرى سوف تعيش في التاريخ خالدة والى الأبد.

العالم- ايران

وشدد اللواء باقري في هذا البيان على أن ذكرى هؤلاء الابطال سوف تبقى خالدة في تاريخ ايران والى الأبد، مشيرا الى المواقف البطولية التي سجلها هؤلاء في تلك العمليات خلال مرحلة الدفاع المقدس حرب صدام على ايران (عام 1980-1988).

ووصف صمودهم البطولي امام الاستكبار العالمي وطاغية العراق صدام بأنه سجل صفحة مشرقة في ملفهم الحافل بالمواقف المشرفة في الدفاع عن الوطن ايران العزيزة والشعب الايراني الأبي المسلم الذي تعرض لأخبث مؤامرة من قبل نظام الهيمنة والمستكبرين المجرمين.

وأكد رئيس هيئة الاركان الايرانية أن هؤلاء الابرار ستبقى اسماؤهم مشرقة وتبقى مشعلا يضيء درب السائرين على نهج الحرية والاستقلال على مر الدهور والعصور، حتى يستتب الأمن والاستقرار في ربوع العالم.

روابط ذات صلة

القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحذيرات من تحركات السفيرة الأميركية في العراق ولقائها المسؤولين

وقفة احتجاجية تنديدا بسجن نائب رئيس حركة النهضة التونسية 'علي العريض'

تقرير.. الجيش الأمريكي قلل من عدد الجنود الذين تعرضوا لمواد كيميائية

القبض على مجموعة إرهابية هاجمت سيطرة أمنية في كركوك العراقية

في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة... كينيا ترغب في التعاون مع روسيا

اللواء باقري: ستبقى ذكرى نجوم أروند رود وغواصيها الابطال خالدة في التاريخ