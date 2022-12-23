ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في باريس إلى 3 قتلى

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وأكدت النيابة العامة الفرنسية، وفاة شخص ثالث متأثرا بجراحه بحادثة إطلاق النار في باريس.

وكانت الشرطة اعتقلت منفذ إطلاق النار وقالت إنه رجل يبلغ من العمر 69 عاما، وفتحت النيابة العامة تحقيقا في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف بحادثة باريس.

وتجرى التحقيقات بشأن دوافع منفذ الهجوم، لكن وسائل إعلام فرنسية كشفت أن هذا الشخص نفذ قبل عام هجوما على مخيم للاجئين.

ووقع هجوم اليوم الجمعة، في مركز للجالية الكردية وهو مركز يستقبل لاجئين.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية، أن المشتبه به باعتداء باريس معروف لدى السلطات.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر شرطية، أن منفذ اعتداء باريس فرنسي الجنسية ولديه سوابق جنائية، وأنه معروف بتورطه في محاولتي قتل، مشيرة إلى أنه سبق واعتدى على مخيم لاجئين منذ سنة.

وذكر شاهد عيان، لوكالة فرانس برس أن سبع أو ثماني طلقات نارية أطلقت محدثة حالة من الفوضى في الشارع.

وطلبت الشرطة الفرنسية من سكان الحي الذي شهد إطلاق النار البقاء في منازلهم، كما أعلنت انتهاء العملية الأمنية في وسط باريس وفتح تحقيق جنائي في الحادث.