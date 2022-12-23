الرئيس الباكستاني: هناك آفاق جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأضاف الزميل علي حسين، ان ذلك جاء خلال تقبل الرئيس علوي أوراق اعتماد الدكتور رامز الراعي سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية لسورية لدى باكستان.

وتقدم الرئيس الباكستاني بأطيب الأمنيات القلبية للسيد الرئيس بشار الأسد معرباً عن أمله بأن يسود الأمن والسلام والاستقرار ربوع سورية.

وقال الرئيس علوي: إنه “واثق من أن تعيين سورية سفيراً معتمداً في باكستان سيدفع بالعلاقات الثنائية قدماً نحو الأمام بين البلدين والشعبين الصديقين” مؤكداً أن العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل، وأن هناك آفاقاً جيدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

بدوره نقل السفير الراعي تحيات الرئيس الأسد إلى الرئيس علوي وللشعب الباكستاني الصديق متمنياً لجمهورية باكستان المزيد من الأمن والسلام والتطور والازدهار.