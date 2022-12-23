الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالصور..

الرئيس الباكستاني: هناك آفاق جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية

الرئيس الباكستاني: هناك آفاق جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية ان الرئيس الباكستاني عارف علوي أكد أن هناك آفاقاً جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية في مختلف المجالات.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأضاف الزميل علي حسين، ان ذلك جاء خلال تقبل الرئيس علوي أوراق اعتماد الدكتور رامز الراعي سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية لسورية لدى باكستان.

وتقدم الرئيس الباكستاني بأطيب الأمنيات القلبية للسيد الرئيس بشار الأسد معرباً عن أمله بأن يسود الأمن والسلام والاستقرار ربوع سورية.

وقال الرئيس علوي: إنه “واثق من أن تعيين سورية سفيراً معتمداً في باكستان سيدفع بالعلاقات الثنائية قدماً نحو الأمام بين البلدين والشعبين الصديقين” مؤكداً أن العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل، وأن هناك آفاقاً جيدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

بدوره نقل السفير الراعي تحيات الرئيس الأسد إلى الرئيس علوي وللشعب الباكستاني الصديق متمنياً لجمهورية باكستان المزيد من الأمن والسلام والتطور والازدهار.

روابط ذات صلة

شاهد.. ملخص عام 2022 في باكستان

مقتل إرهابيين احتجزوا رهائن في باكستان

مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان

أعضاء بالحزب الحاكم الهندي يحرقون مجسمات لوزير خارجية باكستان

الرئيس السوري يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان لدى سورية

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم على سفارة باكستان في كابول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باقري: لا يحق لداعمي الكيان الصهيوني الحديث عن حقوق الإنسان

وقفات احتجاجية تنديدا بتدخل أمريكا ورفضها للسلام ووقف العدوان بالحديدة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-12-2022

شاهد بالصور.. الرئيس الباكستاني: هناك آفاق جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة 'سو-25' ومروحية 'مي-8' أوكرانيتين

ترسيم الحدود البحرية وتراجع نتنياهو