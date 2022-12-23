وقفات احتجاجية تنديدا بتدخل أمريكا ورفضها للسلام ووقف العدوان بالحديدة

العالم- اليمن

وأكد المشاركون في الوقفات تحت شعار "أمريكا ترفض السلام ووقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني ودفع المرتبات من ثرواته المنهوبة"، أن الثروات والمياه والحدود البحرية اليمنية خطوط حمراء من أراد اختراقها سيحرق فيها ويغرق في بحرها.

واستنكروا "تعنت ومراوغة وتلكؤ دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرارها في حالة "اللا سلم واللا حرب"، وحصارها على الشعب اليمني".

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات "رفض أبناء الحديدة استمرار حالة اللا سلم واللا حرب من قبل دول الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا"، مشيرة إلى" وقوفهم إلى جانب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاتخاذ الخطوات التي تراها للشعب اليمني".

وأوضحت البيانات أن" المرتبات حق من حقوق الشعب اليمني وعلى دول العدوان بقيادة أمريكا أن تعي المطالب المحقة لليمنيين"، مؤكدة أن" تحرير كل شبر من أرض اليمن، عهد قطعه الجميع على أنفسهم بدحر المحتلين والغزاة".

وحذرت البيانات من" مشاركة أي من الأنظمة في عمل عدائي في إطار تحالف العدوان ضد الشعب اليمني"، مؤكدة" عدم القبول بتحويل مياه الجمهورية اليمنية إلى مياه مهدورة".

ونبهت البيانات من "مخاطر الحرب الناعمة التي تهدف إلى مسخ القيم والمبادئ والأخلاق الإيمانية"، مؤكدة" التمسك بقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".