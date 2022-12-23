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ناشط يمني: ماذا تعني لك سقطرى؟

ناشط يمني: ماذا تعني لك سقطرى؟
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط اليمني" عادل الحسني" صورة لجزيرة سقطرى اليمنية تتميز بقيمة عالمية بفضل تنوعها البيئي البيولوجي وثروتها الهائلة المتنوعة من النباتات .

العالم- اليمن

وسأل "الحسني" سوالا على الصورة قائلا" لكل يمني حر : ماذا تعني لك سقطرى ؟".

يشار إلى أن جزيرة سقطرى تقع في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج عدن، وهي أكبر جزر الأرخبيل الذي يحمل الاسم نفسه ويتألف من أربع جزر وجزيرتين صخريتين صغيرتين. ويسكنها نحو 50 ألف نسمة.

فيما أدرج أرخبيل سقطرى على لائحة منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" منذ 2008 نظرا لكونه "موقعا استثنائيا من حيث التنوع الكبير في نباتاته ونسبة الأنواع المستوطنة" فيه.

فمن بين 825 نوعًا من النباتات تم تحديدها في الأرخبيل، يُعتبر أكثر من ثلثها فريدا، وفقا للمنظمة الأممية. وتعدّ شجرة "دم التنين" التي تمتلك فوائد طبية، أكثرها تميّزا.

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ناشط يمني: ماذا تعني لك سقطرى؟

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