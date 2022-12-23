ضابط المخابرات الألماني المعتقل في برلين يعمل في قسم التحليلات

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أعلنت عن ذلك بوابة Focus-online، نقلا عن مصادرها الخاصة، اليوم الجمعة.

وكان كارستن المشتبه في تسريبه أسرار الدولة، لديه حق الوصول إلى المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التنصت على المكالمات الهاتفية، والتي تمت مشاركتها مع دائرة الاستخبارات الفدرالية من قبل وكالات استخبارات غربية أخرى، والحديث يدور هنا على وجه الخصوص مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ومركز الاتصالات الحكومية البريطانية GCHQ.

وزعم مكتب المدعي العام الألماني في كارلسروه يوم أمس الخميس إن المشتبه به "أرسل معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية إلى جهاز المخابرات الروسي"، ولا توجد تفاصيل حول نوع البيانات التي يمكن أن يكشف عنها المشتبه به.