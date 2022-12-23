توجيهات هامة اصدرتها السعودية للانتقالي بشأن حضرموت

العالم- اليمن



وجاء "الرحبي" بهذه المعلومات في تغريدة على تويتر: "‏السعودية تصدر توجيهات لمليشيات الانتقالي بوقف اي تصعيد في حضرموت وعدم المساس بأمن حضرموت وادي وصحراء وعيدروس الزبيدي يتعهد بعدم القيام باي تصعيد في حضرموت بمقابل السماح له بالعودة الى عدن".

يذكر أنه اغلقت مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا في الثامن من ديسمبر شوارع رئيسة في مدن وادي حضرموت (شرقي اليمن) ضمن برنامج تصعيدي ضد حكومة المرتزقة المدعوم سعوديا.

وقال شهود عيان، إن مناصرين للانتقالي قاموا بإغلاق عدد من شوارع مدن سيئون وتريم والقطن وأجبروا المواطنين على غلق محلاتهم التجارية.



وأضافوا أن عناصر الانتقالي قامت بوضع أحجار وكتل اسمنتية في الشوارع الرئيسية وأحرقت إطارات السيارات ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

