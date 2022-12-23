شاهد بالفيديو.. تطبيع عيدروس الزبيدي لا يمثل الجنوبيين في اليمن

العالم – اليمن

مما أثار ردود فعل حكومية وشعبية يمنية واسعة، استهجنت الجريمة واعتبرتها انتهاكا للسيادة اليمنية وخروجا عن أهداف التحالف العدوان بقيادة السعودية، حيث لفت ذلك انتباه عدد من المستخدمين الناشطين بين الترحيب الخجول والمهاجمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كماا قال رئيس ما يسمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، في وقت سابق إن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مبدأ سلام في المنطقة. وأضاف الزبيدي خلال لقاء تلفزيوني من موسكو، إنه بارك تطبيع الإمارات والمغرب مع إسرائيل وأن المجلس الانتقالي سيقوم بالتطبيع عند استعادة دولة الجنوب.

يذكربان منطقة سقطرى هي أرخبيل يمني، مكون من ست جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، وتقع على بعد حوالي 240 كيلومترًا شرق سواحل الصومال و 380 كيلومترًا جنوب شبه الجزيرة العربية.