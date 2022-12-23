مكة مدينة مهملة عمدا من قبل لصوص آل سعود

العالم- السعودية

وانتقد "الغامدي" عدم كفاءة نظام آل سعود لمواجهة الأزمات والكوارث قائلا:" متوسط دخل مكة المكرمة لا يقل عن 70 مليار سنويًا وهذا الدخل يكفي بأن يجعلها من أجمل دول العالم ومن أفضلها في البنية التحتية والخدمات.. لكن إذا الحاكم لص والشعب عارف وساكت فهذه النتيجة المتوقعة".

في سياق متصل نشر حساب "المفتاح" في تويتر مقطع فيديو لسيول تجتاح مكة المكرمة ما يظهر الفشل المتكرر للنظام السعودي في احتواء الفيضانات.

وجاء في الحساب" الصحافة الأجنبية تنشر مقاطع لسيول #مكة_المكرمة، بعد الفشل المتكرر للحكومة #السعودية في تصريف مياه الأمطار ومواجهة الفيضانات المدمرة".

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