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بعد التعليم.. طالبان تحرم نساء أفغانستان من العمل!

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

هذا المشهد لن يراه الأفغان قريبا.. فالنساء ربما سيمنعن من الخروج الى الشارع حتى!، حكومة طالبان أصدرت أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل.

العالم - خاص بالعالم

وقالت وزارة الاقتصاد الافغانية، ان النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن، ولم يتضح إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.

القائم بالأعمال النرويجي، الذي تمول بلاده مساعدات في أفغانستان، ادان هذه الخطوة. واضاف انه يجب إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور.

واعتبر ان القرار ضربة لحقوق المرأة، وان هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان الأكثر ضعفا.

وقرار حكومة طالبان الاخير يأتي بعد ايام من إصدارها أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

وقالت :'كانت هذه سنتي الرابعة والأخيرة في الجامعة، وكنت على وشك التخرج العام المقبل، وكنت اطمح للعمل في مكان ما ولكن لسوء الحظ اتى هذا القرار، أعتقد أنني دفنت أحلامي حية بيدي ولم يتبق شيء سوى التنفس، فنحن أناس أموات ولدينا القدرة على التنفس" .

وقالت :"لقد أغلقوا كل شيء من أجلنا، حتى الحدائق. كان الأمل الوحيد الذي كان لدينا هو الذهاب إلى الجامعة، لإكمال دراستنا هناك، لاصبح طبيبة جيدة واخدم المجتمع، لكنهم أخذوا ذلك منا أيضا".

موظفو الإغاثة يؤكدون ان وجود العاملات مهم لضمان حصول النساء على المساعدات خصوصا وان المجتمع الافغاني محافظ جدا.

ودخل اقتصاد أفغانستان في أزمة منذ تولي طالبان زمام الأمور في عام الفين وواحد وعشرين، إذ تواجه البلاد عقوبات وتخفيضات في مساعدات التنمية.

وتمثل المساعدات الإنسانية، التي تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة، شريان حياة للملايين. ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات، وفقا للجنة الإنقاذ الدولية واي نقص في هذه المساعدات يعني دخول البلاد في ازمة مجاعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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