العالم - خاص بالعالم

الهجوم المباغت استهدف سجن الاستخبارات العسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة وبعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش تمكنت القوات الامنية التابعة لقسد أحباط عملية الهجوم وتمكن عنصرين من داعش من الفرار.

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد الشامي إن ارهابيا كان يرتدي حزاما ناسفا قتل واعتقلت القوات الكردية آخر.

وأكد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن ستة من أفراد قوات الأمن التي يقودها الأكراد قتلوا في الهجوم الانتحاري الذي شنته داعش الارهابية على أحد مراكز قوات الأمن في مدينة الرقة بسوريا.

وقال المرصد المعارض إن 'هدف الارهابيين كان سجن الأمن العسكري الذي يضم حوالى تسعمئة عنصر داعشي بينهم نحو مئتين رفيعي المستوى.

من جهته، أفادت الجماعة الارهابية في بيان على تطبيق 'تلغرام' بأن الهجوم جاء 'في سياق ما اعتبرته الانتقام المتواصل للأسرى الموقوفين في مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال سوريا.

ولم تكن هذه اولى محاولة داعش لتحرير عناصرها ففي كانون الثاني/يناير الفين واثنين اقتحم عشرات الارهابيين سجن غويران شمال شرقي سوريا.

وبعد عدة أيام من القتال ومئات القتلى، استعادت قوات سوريا الديموقراطية السيطرة على السجن اضافة الى هجوم على سجن الصناعة في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا في يناير كانون الثاني حيث خلف حوالي 500 قتيلا من بينهم374 تربطهم صلات بالجماعة وعشرات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وطاقم السجن.

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