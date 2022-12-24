السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

دعموش: من يدعو الى تدويل الاستحقاق الرئاسي هو السبب في الانسداد السياسي

دعموش: من يدعو الى تدويل الاستحقاق الرئاسي هو السبب في الانسداد السياسي
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، ان "المدخل الطبيعي للاستقرار الداخلي ومعالجة المشاكل والاوضاع المعيشية هو الاسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول المطلوبة للأزمات بعيدا من الشروط والاملاءات الاميركية"، مشددا خلال حفل تكريمي اقامته حركة الامة في الذكرى السنوية لرحيل أمينها العام الشيخ عبد الناصر جبري على ان "حزب الله دعا منذ البداية  للتوافق الداخلي في الملف الرئاسي، لأن التوافق هو الحل الأسرع لانجاز هذا الاستحقاق والخروج من حال الانسداد السياسي".

العالم-لبنان

ورأى ان "السبب في الانسداد السياسي والتدهور الجديد في الاوضاع المعيشية ليس من يدعو الى الحوار والتفاهم بين اللبنانيين بل من يرفض الحوار، ويدعو الى تدويل الاستحقاق الرئاسي ويراهن على التدخل الخارجي ويصر على طروحات وترشيحات وخطابات تصعيدية واستفزازية تزيد من التوتر والانقسام في البلد".

وأكد ان "الطريق الوحيد للحل في ظل التوازنات السياسية القائمة هو الحوار والتفاهم الداخلي، أما التدويل والتدخل الخارجي فلن يحل المشكلة بل سيؤدي الى تعقيد الأمور وزيادة الانقسامات وتعميق الأزمات".

واشار دعموش الى ان "لبنان يعيش أسوأ ازمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه ويواجه أوضاعا صعبة في الغذاء والدواء والصحة والتعليم والكهرباء والنفايات وغيرها، ومن يتحمل مسؤولية هذه الاوضاع والمآسي ومعاناة اللبنانيين، بالدرجة الاولى هو الاميركي ومن يعمل على استرضاء اميركا من المسؤولين والسياسيين الذين عطلوا الحلول واقفلوا الابواب امام المساعدات واغرقوا لبنان بالازمات وأوصلوا اللبنانيين الى مرحلة الفقر والجوع والبطالة واليأس والهجرة".

ولفت الى ان "اميركا تمارس الضغط على لبنان كي لا يكون قويا بل ضعيفا وخاضعا للشروط الاميركية والاسرائيلية، والمؤسف ان بعض اللبنانيين المرعوبين من العقوبات ومن غضب الاميركي لا يجرؤون على قول الحقيقة للبنانيين بان سياسات الادراة الاميركية في لبنان هي السبب الرئيسي في مآسيهم وتدهور اوضاعهم المعيشية وانهيار عملتهم الوطنية وتعميق الازمات التي يعانون منها".

روابط ذات صلة

الراعي: هناك مخطط ضد لبنان وتعطيل متعمد لانتخاب رئيس الجمهورية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعموش: من يدعو الى تدويل الاستحقاق الرئاسي هو السبب في الانسداد السياسي

عشية الاعياد المسيحية.. أحدث "موجة إضرابات" تؤدي الى اضطراب حركة الطيران في بريطانيا

منفذ هجوم باريس.. ليس مجنوناً ولا ذئباً منفرداً

كيف تقرأون عودة الهجمات الداعشية بقوة في شمال العراق وغربه؟

لأول مرة.. كشف سر اللجوء للأحزاب المتطرفة في تشكيلة حكومة نتنياهو المثيرة للجدل

لیبیا تطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية