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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-12-2022

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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