شاهد.. آل سعود يطمسون هوية مناطق حضارية

خاص بالعالم

في البداية يتحدث البرنامج عن اكثر المواضيع المثيرة عن حكم آل سعودي هو طمسهم لأي حضارة او اثر أو معلم حضاري لأي احد غيرهم وغير قبيلتهم، مثلاً تدمير مناطق قبيلة الحويطات التي تبلغ مساحة 214 مليون متر مربع، وتدمير نفقاتهم وحضارتهم وتراث منطقتهم ومدينة طويلة عريضة، بدون اي منطق او مسوغ.

كما يجري تدمير ممنهج للحرم المكي ومكة المكرمة، تحت ذريعة تحسين وتوسيع المنطقة بأطر مخفية موجهة ضد اهل الحجاز، كأن هناك صراع تاريخي مع اهل الحجاز ليس فقط صراع عقائدي بل صراع وجودي مع اي احد لديه حضارة تدني من مستوى آل سعود وتكشف حقيقتهم.

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