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الكونغرس الامريكي يتهم البنتاغون بإخفاء عدد الضحايا المدنيين في سوريا

الكونغرس الامريكي يتهم البنتاغون بإخفاء عدد الضحايا المدنيين في سوريا
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

اتهمت مشرعتان في الكونغرس الأميركي وزارة دفاع بلادهما (البنتاغون) بإخفاء عدد الضحايا المدنيين الذين وقعوا نتيجة قصف قواتها مواقع في سوريا.

العالم - سوريا

ونقل موقع (ستارز أند ستريبس) الأميركي عن السيناتور إليزابيث وارن والنائبة سارة جاكوبس قولهما في رسالة وجهتاها إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: إن تقرير (البنتاغون) في أيلول عام 2022، بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، لا يتوافق مع التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإخبارية والمصادر المستقلة، حيث تحدث التقرير حينها عن مقتل نحو 12 مدنياً وجرح 5 نتيجة العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان والصومال العام الماضي، لكنه لم يشر إلى مقتل مدنيين في سوريا.

وكتبت المشرعتان أن “قلة الخسائر البشرية المبلغ بشأنها في سوريا لا تتبع النتائج التي توصل إليها مراقبون مدنيون وثقوا ما لا يقل عن 15 قتيلاً مدنياً و17 إصابة في عام 2021 جراء العمليات العسكرية الأميركية في سوريا.

وفي مثال آخر على الغارات الأميركية، كشف (البنتاغون) سقوط 4 قتلى و15 مصاباً في غارة جوية عام 2019 في منطقة الباغوز بدير الزور في سوريا، لكن مصادر محلية أحصت ما لا يقل عن 160 قتيلاً مدنياً، بينهم 45 طفلاً، حسب ما قال مشرعون في الكونغرس.

وكتبت وارين وجاكوبس، في الرسالة الموجهة إلى وزير الدفاع الأميركي، إن “هذا التباين الشاسع بين التقارير المستقلة والتحقيق في وزارة الدفاع ُيثير مخاوف ويقوض مصدقية وزارة الدفاع في الإبلاغ بشأن الضحايا المدنيين”.

وذكر الموقع الأميركي أن الرسالة التي أرسلتها النائبتان تتطلب رداً من وزير الدفاع لويد أوستن بحلول الـ 16 من كانون الثاني القادم.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الجيش الأميركي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا في عام 2019، تسببتا بمقتل نحو 64 امرأة وطفلاً.

وكشف تحقيق للصحيفة ذاتها أن القوات الأميركية قصفت سد الطبقة عند نهر الفرات في الأراضي السورية في الـ 26 من آذار 2017، بذريعة مهاجمة تنظيم (داعش)الارهابي المتواجد في المنطقة على الرغم من وجود مخاوف من دمار السد ووقوع آلاف الضحايا المدنيين.

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