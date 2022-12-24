تظاهرات في باريس عقب الاعتداء المسلح.. والمنفذ يؤكّد أن دوافعه "عنصرية"

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وقامت الشرطة الفرنسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المظاهرة التي أقيمت وسط باريس.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم الجمعة في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس وفق النيابة التي أكدت إصابة أربعة أشخاص بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

في السياق، أكّد الرجل الذي يشتبه بقتله 3 أشخاص وجرحه 3 آخرين بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافع عمله.

وصرّح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته "حقيبة صغيرة" تحتوي على "مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل"، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش".

وتتواصل التحقيقات لتحديد الأسباب التي دفعت هذا الرجل البالغ من العمر 69 عاماً الذي تمت ملاحقته في الماضي بسبب هجوم عنصري، إلى ارتكاب هذا العمل.