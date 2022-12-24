 40 % من الصهاينة يشعرون بالخوف من تشكيلة حكومة نتنياهو

العالم - الاحتلال

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميدغام" االصهيوني، ونشرت القناة "12" العبرية نتائجه أن 40% آخرين عبروا عن شعورهم بالأمل نحو تطور المشروع الصهيوني.

وفي تحليل لطبيعة الخائفين، بيّنت القناة أن 72% منهم محسوبون على المعسكر المعارض لنتنياهو من اليسار والوسط، في حين شعر 11% من أنصار معسكر نتنياهو عن مبادلتهم الشعور بالخوف.

وردًّا على سؤال حول مدى رضا المستوطنين الصهاينة عن الحكومة اليمينية الجديدة أعرب 51% عن عدم رضاهم عنها، مقابل 43% أبدوا رضاهم.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو عن نجاح جهوده في تشكيل حكومة يمينية.

وحسب وسائل إعلام عبرية؛ فإن الموعد المبدئي لعرض الحكومة على الكنيست الأربعاء المقبل، وفقًا لما ينص عليه قانون تشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو يعتزم التلاعب في المواعيد، وقد يؤجل ذلك إلى الأسبوع الذي يليه.

ويحظى نتنياهو بناءً على ائتلافه الجديد على دعم 4 أحزاب يمينية شكلت في السابق ما عرف بـ"بلوك اليمين"، والذي أفشلوا من خلاله أي فرصة لقيام حكومة وسط أو يسار قابلة للحياة برفضهم الانضمام إليها.

ويضم التحالف أحزاب المستوطنين "الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش، والقوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير، وحزبي "يهدوت هتوارة، وشاس"، وهما حزبان متدينان يُعدّان من الحلفاء التقليديين لنتنياهو.