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بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سوريا

بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سوريا
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن بشور إلى تشكيل لجان على المستوى العربي، والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار الغربي المفروض على سوريا.

العالم - سوريا

وقال بشور في بيان اليوم: إنه سيتم تنظيم ملتقى في الـ 22 من فبرایر/ شباط المقبل للتضامن مع سوريا في مواجهة ما تتعرض له من حرب وحصار واحتلال، والتعريف بمعاناة الشعب السوري أمام الرأي العام العالمي، لافتاً إلى أنه يتم الإعداد لتشكيل لجان لنصرة سوريا، كما تجري اتصالات مع الأحزاب والنقابات والجمعيات الفاعلة في مختلف الدول من أجل دعوتها للتحرك والوقوف إلى جانب الشعب السوري وقواته المسلحة وقيادته الوطنية.

ولفت بشور إلى أنه يجري التعاون مع شعراء وفنانين ورسامين من أجل القيام بفعاليات تخدم أهداف حملة التضامن الشاملة مع سوريا، والتي ستنطلق قريباً.

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بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سوريا