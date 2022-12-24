شاهد.. النشطاء يلقنون تركي آل شيخ درسا عقب تصريحاته بشأن هوية الحجاز

العالم - السعودية

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر ، وسط غضب عارم في السعودية بعد تصريحات تركي آل الشيخ.

ويرى اهل الحجاز ان تصريحات ال الشيخ تاتي في اطار السياسة السعودية في محاربة اهل الحجاز بشكل عام وفرض عليهم الثقافة النجدية حتى في شكل الباس والعمامة او الغترة التي يلبسونها واعرف الكثير من الناشطون الحجازيون عن امتعاضهم وحزنهم العميق من هذا القرار معتبرين هذا التوجه ليس له اي مبرر او ارتباط بالثقافة التي يروج لها بن سلمان ومستشاره تركي ال الشيخ.

وقال "مدرب رياضي" (كامل) سعودي: العنصرية ضد أهل الحجاز والجنوب وغيرهم لم يأتى بها تركي_آل_الشيخ بل جاء بها ال سعود وهم من جعلوها ثقافة متجذرة تمارسها كل شرائح الشعب على بعضها البعض ومصطلحات مثل (طرش بحر) ،( صفر سبعة) لا تخفى على أحد ولاحل لإنهاء العنصرية إلا تحرير البلد من ال سعود.

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ونشر المغرد الشهير بتسريباته السياسية على تويتر، "مجتهد"، مقطع فيديو عن ردود أفعال المغردين حول تغريدة تركي آل شيخ عن هوية الحجاز.

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ونشر حساب "بلادنا على وين؟" في تويتر مقطع فيديو بشأن تغريدة تركي آل شيخ عن هوية الحجاز بعنوان"كمية تطبيل مقرفة على تغريدة تركي آل الشيخ"..

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و نشر رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح في السعودية"سعد الفقيه"، تغريدة ردا على تركي ال الشيخ وقال: من يكون تركي آل الشيخ حتى يتحدث عن الأصالة والعادات والتقاليد وهو من يحارب الأخلاق والعادات والتقاليد والأصالة بيديه ورجليه؟

كما نشر حساب "خط البلدة" على تويتر فيديو بعنوان العنصرية على اهل الحجاز و كتب:"أطلقوا ضدهم هاشتاقات مثل هويه_الحجاز ، ووصموهم بألفاظ رعناء مثل طرش بحر، بقايا الحجاج، المجنسيين وغيرها.. لكن أن يتورط فيه المسؤول الرسمي (يد ابن سلمان اليسرى الوزير تركي ال الشيخ) فهذه جريمة وطنية.. فماذا يستفيد نظام مبس من زرع العنصرية بين أفراد الشعب؟

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