حملة في باكستان لإقناع الناس بركوب الدراجات بدلاً من السيارة

العالم - خاص بالعالم

والدافع لهذه الحملة رزوح المدينة التي يزيد عدد سكانها عن أحد عشر مليون نسمة تحت سحابة خانقة من الضباب الدخاني والتلوث.



وقالت عافية خان مشاركة في المبادرة :"نحن قلقون للغاية بشأن الضباب الدخاني، في ظل العدد الكبير من السيارات والتزايد السكاني السريع".

ولفت رانا سهيل، مدير جمعية كلين-غرين باكستان:"ركوب الدراجات ليس مجرد تمرين إنه من أجل البيئة وكوكب الأرض وتحسين المجتمع. ننضم إلى ركوب الدراجات للتشجيع على التخفيف من التلوث".



وفي حين يتخوف المشاركون في الحملة التي تنظم أسبوعيا من الدراجات النارية المتهورة والعربات الصغيرة والسيارات غالبا ما تواكب الشرطة حملتهم لضمان سلامتهم وذلك لكون طرق المدينة لا تحتوي على مسارات مخصصة للدراجات.



ويطالب الناشطون البيئيون الحكومة الباكستانية بإنشاء بنية تحتية أكثر ملاءمة لراكبي الدراجات، وأن يقتنع سائقو السيارات بمشاركة الطرق مع الدراجات.



وقالت الطالبة زروة جمال:"ركوب امرأة بمفردها الدراجات يمكن أن يكون صعبا إنه لأمر رائع أن أكون قادرة على ركوب الدراجة مع المجموعة إذ أشعر بأن سلامتي مؤمنة".

وقال تنزيل أور الرحمن:"المفهوم الرئيسي وراء هذه المجموعة هو استعادة الطرق لراكبي الدراجات وتعزيز حقهم على الطرق. لو كنا نقود السيارات لكان هذا الطريق بأكمله قد اختنق".



وتصنف لاهور كواحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم بسبب المصانع والأبخرة الناتجة عن حرق المحاصيل الموسمية والمركبات ودرجات الحرارة الشتوية الباردة التي تترافق مع سحب الضباب الدخاني السام.



وقد زادت الآثار الصحية الضارة ل بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء أو الضباب الدخاني في السنوات الأخيرة ما ضغط على السلطات للتوصل إلى تدابير لمعالجة المشكلة.

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