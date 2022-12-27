أهالي مخيم الأمعري يشيعون أبو حميد رمزيا احتجاجا على احتجاز جثمانه

العالم - مراسلون

من ابواب مخيم الامعري نحو حاجز قلنديا العسكري سار المئات من الفلسطينيين يرفعون نعشا رمزيا لابو حميد وباقي الشهداء.

المئات من الفلسطينيين من القوى الفلسطينية وذوي الاسرى توجهوا من مخيم الامعري الى حاجز قلنديا العسكري والذي اعتدى جنود الاحتلال المرابطين عليهم بالرصاص والقنابل الغازية.

وتبقى قضية الجثامين في ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي جرحا نازفا في خاصرة الفلسطينيين لا سيما ذوي الشهداء الذين يتمنون ان تدفن جثامين ابنائهم في ارضه.

ومنذ بداية الاحتلال الاسرائيلي يحتفظ الاحتلال بجثامين مئات الشهداء الفلسطينيين سواء في مقابر الارقام او في الثلاجات ويتعاطى الاحتلال مع هؤلاء الشهداء كورقة تفاوضية لمساومة المقاومة الفلسطينية في المستقبل عليهم .

ناصر ابو حميد اسم يضاف الى مئات الاسماء التي اصبحت تحمل لقب الشهيد الاسير.

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