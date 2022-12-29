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أبرز أحداث عام 2022 في السودان

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أزمات سياسية واقتصادية وامنية طوى بها السودان ملف العام2022، اذ لم يشهد هذا العام اية إنجازات تذكر على كافة الاصعدة.

العالم - مراسلون

وكان هذا احد الأسباب لاستمرار التظاهرات السلمية في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات السودان قوبلت بقمع مفرط واستخدام كثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي نتج عنها مقتل اكثر من100 متظاهر وجرح الالاف.

هذا العام لم يستطع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي تكوين حكومة كفاءات عقب انقلابه في الخامس والعشرين من اكتوبر في العام2021.

ومع تواصل الضغط الشعبي اضطر عبد الفتاح البرهان لتوقيع اتفاق إطاري مع قوي الحرية والتغيير كانت اهم بنوده خروج العسكر تمامًا من المنظومة السياسية للدولة.

كذلك شهد العام 2022 تدفق الاف اللاجئين الاثيوبيين على الحدود السودانية الاثيوبية نتيجة الحرب في اقليم تقراي المحاذي للسودان هذا بخلاف النزاعات الحدودية بين السودان واثيوبيا في منطقة الفشقة شرق البلاد تطورت لعمليات عسكرية بينهما نتج عنها عشرات القتلى من الدولتين.

وعلى صعيد شرق السودان أيضًا اغلقت القبائل بزعامة محمد الامين ترك ميناء بورتسودان للمرة الثانية رفضًا لاتفاق مسار الشرق الذي كان ضمن اتفاقية جوبا للسلام ما تسبب في اضرار إقتصادية كبيرة على السودان.

وشهد هذا العام فيضانات وسيولا في عدد من ولايات السودان المختلفة ادت لوفاة المئات من السودانيين وانهيار الاف المنازل وتشرد الاف الأسر السودانية بعد ان فقدوا المأوى.

كذلك شهد العام2022 مقتل المئات من المواطنين في اقليمي النيل الازرق ودارفور نتيجة نزاعات بين عدد من القبائل.

وتدخل البلاد في العام2023 وهي تبحث عن ضوء في اخر النفق يؤدي لأمن واستقرار حرم منه المواطن السوداني بسبب الحكومات والانقلابات العسكرية المتعاقبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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