الحوثي: اذا عادت الحرب ستصفر موازنة السعودية وستواجه العجز

العالم - اليمن

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في كلمته بحفل اختتام الدورة التأهيلية للدفعة 16 من الضباط والجنود العائدين إلى الصف الوطني الذي نظمته اليوم قيادة المنطقة العسكرية الرابعة،" حتى الدول العربية التي تزعم أنها دخلت العدوان من أجل اليمن والحضن العربي، تدرك جيدا أنها ارتمت في أحضان أمريكا وإسرائيل".

وجدد الدعوة للمغرر بهم بالعودة إلى الوطن ولن ينالهم إلا كل الخير، أما من يقف في صف الأجنبي فلا أمان فيه، فمن يقودهم يقف تحت الإماراتي والسعودي وكلاهما تحت قيادة الأمريكي.. مشيدا بعودة هؤلاء الأحرار إلى وطنهم والتخلي عن العدو الذي يستخدمهم وقودا لحربه الباطلة ضد شعبهم ووطنهم.



وقال" كل من يعود إلى الوطن مرحبّ به، وكل من يصر على البقاء في صف العدوان سنقاتلهم بكل قوة وشرف دون أن نأبه بعددهم أو من يقف خلفهم".



وخاطب عضو المجلس السياسي الأعلى، الوفد الوطني والوفد العماني المتواجد بصنعاء " احملوا عنا رسالة للسعودية مفادها إن كان لديهم فائض في الموازنة فعليهم أن يخففوا من الضرائب التي أثقلت كاهل مواطنيهم، لأنه إذا عادت الحرب سوف تصفر موازنتهم وسيحدث العجز فيها كما حدث في الأعوام الماضية".