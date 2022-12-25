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مسؤول: المانيا تواجه خطر الافلاس

مسؤول: المانيا تواجه خطر الافلاس
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج"، فولفجانج كوبيكي، السبت، إن ألمانيا تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة ومختلة وظيفيا إذا فشلت في معالجة أزمة الطاقة واستمرت في سياساتها المالية غير المتوازنة.

العالم - أوروبا

وقال كوبيكي لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية: "إذا واصلنا هذا الأسلوب وأردنا تقديم مساعدات الطاقة لسنوات، فقد نواجه إفلاس الدولة بدلاً من اشتراكية الدولة".

وقال المشرع إن الأموال الإضافية التي تخطط ألمانيا الآن لإنفاقها على واردات الطاقة من أماكن أخرى غير روسيا سيتم سحبها من مناطق أخرى، حيث لا يمكن طباعة الفائض على آلة طباعة النقود أو تغطية دافعي الضرائب.

وأضاف كوبيكي: "يشعر الكثير من الناس أن ألمانيا في طريقها لأن تصبح دولة مختلة. البنية التحتية، والحوكمة، وأسعار الطاقة، وعجز الجيش الألماني عن الدفاع عن بلاده- علينا اتخاذ إجراءات مضادة وإلا فقد تسوء الأمور".

يشار إلى أن الدول الغربية وحلفاءها تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب فرض عقوبات على روسيا بعد أن شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

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