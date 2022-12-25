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الخارجية الايرانية تدين الاعتداء العنصري في باريس

الخارجية الايرانية تدين الاعتداء العنصري في باريس
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، بالهجوم العنيف والعنصري في باريس الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء.

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان كنعاني اعرب عن تعاطفه مع عوائل الضحايا وقال: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية قلقة للغاية من تعريض حياة الناس للخطر ، خاصة المسلمين والأقليات والمهاجرين ،مؤكدا ضرورة ضبط النفس من قبل الشرطة الفرنسية في التصدي مع التجمعات السلمية للمحتجين .

وبالنظر إلى الخلفية السياسية للحكومة الفرنسية في تبني سياسات تمييزية تجاه الأقليات والمهاجرين وكذلك التصدي المتسم بالعنف مع المتظاهرين، أضاف كنعاني: إن إجراء تحقيقات محايدة بشان حادثة باريس يمكن أن تساعد في الكشف عن أبعادها.

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