الخارجية الايرانية تدين الاعتداء العنصري في باريس

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان كنعاني اعرب عن تعاطفه مع عوائل الضحايا وقال: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية قلقة للغاية من تعريض حياة الناس للخطر ، خاصة المسلمين والأقليات والمهاجرين ،مؤكدا ضرورة ضبط النفس من قبل الشرطة الفرنسية في التصدي مع التجمعات السلمية للمحتجين .

وبالنظر إلى الخلفية السياسية للحكومة الفرنسية في تبني سياسات تمييزية تجاه الأقليات والمهاجرين وكذلك التصدي المتسم بالعنف مع المتظاهرين، أضاف كنعاني: إن إجراء تحقيقات محايدة بشان حادثة باريس يمكن أن تساعد في الكشف عن أبعادها.