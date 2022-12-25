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تشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم + صور

تشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم + صور
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

شيّع العشرات من أهالي كفر قاسم، بالداخل الفلسطيني المحتل،ليلة أمس، جثمان الشهيد نعيم بدير (23 عاماً).

العالم - فلسطين

وارتقى الشهيد بدير برصاص الشرطة الإسرائيلي، فجر الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة عنصرين من شرطة الاحتلال.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سلمت جثمان الشهيد بدير لعائلته مقابل اشتراطها على أن يكون عدد المشيعين دون 50 شخصا.

وهددت الشرطة العائلة بفرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل في حال لم تلتزم بشرطها.

وأكدت عائلة الشهيد أن الشرطة وصلت إلى خيمة العزاء وأبلغتها بأنه سيتم تسريح جثمان ابنها في حوالي الساعة العاشرة ليلا، وذلك وفق شرط ألا يكون عدد المشيعين أكثر من 50 شخص.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، توثيقا جديدا لما ادعت أنها عملية دهس وإطلاق نار ضد عناصرها في كفر قاسم.

من جانبها، أكدت عائلة الشهيد تضارب روايات الشرطة بشأن استشهاد ابنها، مشددة على أنه "قتل بدم بارد، وتم إعدامه دون ذنب".

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تشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم + صورتشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم + صورتشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم + صورتشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم + صورتشييع الشهيد نعيم بدير في كفر قاسم + صور

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