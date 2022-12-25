أسباب عدم تجاوب سوريا مع التوسل التركي للتصالح

العالم - خاص بالعالم

وقال د. نورالدين في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم في الرأي العالم السوري والتركي، رجب طيب اردوغان هو الرجل الذي كان له الحصة الاكبر في تدمير سوريا وتمزيقها وصولاً الی احتلال اجزاء كبيرة منها.

وأضاف ان اردوغان هو سبب تشكيل ملف اللاجئين السوريين وهو الذي شق الجيش السوري وهو الذي استقطب مسلحين من كل انحاء العالم ودربهم ومولهم وسلحهم وبعثهم الی سوريا من خلال الحدود مع سوريا.

وأكد نورالدين ان اردوغان عمل كل هذا علی مدی 11 عام وفجأة أتی ليقول انه يرغب في المصالحة مع سوريا وحل المشكلات القائمة علی الحدود.

وأوضح ان اردوغان بعد كل هذه الفترة جاء للمصالحة وهو لايحمل حتی خارطة طريق أو برنامج لهذه المصالحة أو خطة عملية.

وأكد ان طرح اردوغان الوحيد هو التعاون مع سوريا لضرب الجماعات الارهابية، في حين ان الارهاب بنظر تركيا شيء وبنظر سوريا شيء اخر، فالجماعات الارهابية في نظر سوريا هم الذين ينشطون في ادلب وغيرها بدعم من تركيا.

وبيّن ان اردوغان، جاء بعد 11 عام، ليوظف الدولة السورية في ضرب الاكراد، وكأنها موظفة عند تركيا، فمن الواضح ان لاتقتنع سوريا بهذه المصالحة.