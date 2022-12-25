السوداني يوجه بتكريم منتسب في توزيع كهرباء شمال الناصرية فقد حياته أثناء عمله

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، العراقي أن "السوداني وجّه بتكريم المنتسب في توزيع كهرباء شمال الناصرية الشهيد (قاسم حسن عجيل)، الذي فارق الحياة أثناء أداء عمله في واجب صيانة الشبكة الكهربائية في محافظة ذي قار يوم أمس".

وقدّم السوداني "العزاء لأهله وذويه ومحبّيه، مُكبِراً في الشهيد روح الالتزام والعطاء والتفاني في أداء الواجب خلال أسوأ الأحوال الجوية".

وشدد السوداني على "دوائر الكهرباء كافة بالتزام أعلى درجات الاحتياط وإجراءات السلامة لحماية المنتسبين، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة".