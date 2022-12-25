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شاهد.. هذا ما خلفته أقوى عاصفة ثلجية في أميركا

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

عاصفة قطبية تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة وتؤدي إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

العالم - خاص بالعالم

ومن المتوقع أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق.

وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة.

وأدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين لدى أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام. حيث ألغيت السبت نحو 2800 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير.

ووقعت بالفعل حوادث سير مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد أدت لمقتل أكثر من 17 شخصا وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، لتتغلب على مستويات قياسية سابقة سجلتها في عشية أعياد الميلاد في عام 1983.

وتوقعت خدمة الأرصاد الوطنية تواصل أحوال الطقس الباردة إلى حد خطير في أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة نهاية الأسبوع قبل عودة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية لهذا الوقت من السنة الأسبوع المقبل.

الى ذلك، أصدرت مناطق كندية تحذيرات من أحوال الطقس الشديدة، وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في أونتاريو وكيبك بينما ألغيت العديد من الرحلات في مطارات فانكوفر وتورونتو ومونتريال.

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