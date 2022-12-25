محاولات اردوغانية للعب بورقة العلاقات مع سورية

العالم - خاص بالعالم

وقال طالب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الواقع علی الحدود التركية السورية هو واقع يهدد الامن القومي التركي، بعد فشل مشروع احتلال حلب واحتلال الشمال السوري كاملاً من قبل تركيا.

وأكد ان المصالحة التركية مع الامارات والسعودية دون مرور ترانزيت من سوريا لن تجدي نفعاً استراتيجياً لاردوغان، فهذه الدول وضعت بعض المليارات كودائع في البنك المركزي التركي، لكن علی الصعيد الاستراتيجي والاقتصادي، دون الترانزيت السوري كماكان عام 2011، لايمكن ان تنجح هذه المصالحات التركية مع دول الخليج (الفارسي).

وشدد طالب علی ضرورة وجود ثمن ازاء لقاء اردوغان مع الرئيس السوري بشار اسد، مؤكداً ان سوريا تريد خروج الاحتلال من الاراضي السورية ووقف تركيا دعم الاحتلال؛ وعندها ستعود العلاقات حسنة بين الدولتين الجارتين.

وأكد انه لايمكن لبشار اسد مصافحة رئيساً يحتل ارضه ويدعم ارهابيين يقتلون الشعب السوري، فهذا مستحيل.