وحدة عسكرية مصرية تصل جزيرة 'ميون' اليمنية

العالم- اليمن

وجاء في تغريدته "عاجل القوات المصريه العسكريه انتشرت في جزيرة ميون اليمنيه قلب باب المندب دخلتم منطقة الخطر فلا تلومون الا انفسكم ،،،،،فالنوم في ساحاتنا حرام".

يشار إلى أنه وصلت وحدة عسكرية مصرية، قبل أيام إلى جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب.

ونقل موقع "عربي 21"، عن مصدر عسكري، ان" الوحدة المصرية، يبدو أنها طليعة لتواجد عسكري هو الأول في أرض يمنية، وذلك في جزيرة ميون التي تتوسط مضيق باب المندب، في البحر الأحمر. يأتي ذلك، بعد أيام من تسلم القوات المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (153) في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، التي تضم كلا من: السعودية ومصر والإمارات والأردن والولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار المصدر العسكري المسؤول إلى أن الوحدة العسكرية المصرية التي وصلت في الأيام القليلة الماضية، قامت ببناء نظام رادار وأجهزة اتصال تابعة للقوات المشتركة البحرية ـ التي تسلمت قيادتها منتصف ديسمبر/ كانون أول الجاري ـ في الجزيرة اليمنية الواقعة في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.

ومنتصف الشهر الحالي، كان الجيش المصري أعلن في بيان له، "توليه قيادة قوة المهام المشتركة (153) في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن"، زاعما أن هذه المهام تأتي بسبب أنشطة إرهابية تمارس في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن "على حدقوله".

وجاء في بيان الجيش المصري "الذي تناسى انه يقف على ارض ليست ارضه" قوله: "تتولى مصر قيادة القوة؛ انطلاقا من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة، لتحمل مسؤولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية، وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية، والتصدي لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة، التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة".