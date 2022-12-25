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شاهد..هكذا ينشأ أطفال فلسطين!

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

غرد ناشط سعودي تغريدة على موقع تويتر،يظهر الدور الكبير للطفل الفلسطيني في الصراع الدائر مع الاحتلال الغاشم، والمعاناة التي ينشأ الطفل الفلسطيني في جحيمها ويكتوي بنارها؛ تدفعه منذ صغره إلى تهيئة نفسه لمكابدة ظروف قاسية، وتحمل المشقة والصعاب، ومواجهة إرهاب الاحتلال وهمجيته...

العالم - فلسطين

لكن في هذه الظروف الصعبة؛ يجد الطفل الفلسطيني نفسه مدفوعا إلى حب المقاومة، وعشق حمل السلاح، فهو يتوق إلى الجهاد ومواجهة الأعداء.

ويهوى الانتقام ممن ظلمه واعتدى عليه، لدرجة أن حمل السلاح واللعب فيه ولبس الزي العسكري في الأعياد والمناسبات؛ أصبح الهواية المفضلة للطفل الفلسطيني، وهذه رسالة يجب على العالم كله أن يعيها تماما ويتحمل مسؤولياته تجاه ما يلاقيه الطفل الفلسطيني من ظلم ومعاناة...

إن الطفل الفلسطيني يوجه للعالم رسالة مفادها: أن شعبنا لن يستسلم، ولن يستكين، ولن يموت، وسيظل شعبنا المرابط حاملا لقضيته متصديا للعدوان والاحتلال، جيلا من بعد جيل؛ حتى تعود الأرض والحقوق.



أجل، أن أطفال فلسطين لديهم تجربة حياة مختلفة تماما عن سائر أطفال العالم، فهم يصنعون تاريخ وطنهم بمقاومة المحتل، ويتعلمون كيف يعيشون الحياة التي تسرق منهم تفاصيلها، ويحملون قضية تخلى عنها الكثيرون، ويدفعون حياتهم ثمنا لها إذا لزم الأمر.

أطفال فلسطين، لا يقتصر تواجدهم في الملاعب أو الحدائق أو المدارس والنوادي، بل تراهم يتقدمون الصفوف الأولى في الفعاليات الوطنية، والمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على نقاط الاحتكاك.

وفي المسيرات، يحملون علم وطنهم، ويرددون الهتافات، بل في كثير من الأحيان يردد الكبار الهتاف وراء طفل يُحمل على الأكتاف، ليكون ذلك الطفل مشروع قائد.

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شاهد..هكذا ينشأ أطفال فلسطين!