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قلم رصاص

بايدن ودعم المنبوذ إبن سلمان في حرب اليمن

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

برنامج "قلم رصاص" وفيها مختارات وتحليلات وردت في مراكز  وابحاث وصحف امريكية واوروبية تناولت الاوضاع في اليمن.

خاص بالعالم

والبداية مع جيريمي سكاهيل وهو صحفي امريكي الذي كتب مقالاً في محلة انترسبت الامريكية، تحت عنوان "لايستطيع جو بايدن انهاء "المنبوذين" السعوديين، وقال: ان الولايات المتحدة تواصل دعم السعودية، رغم انه من المؤكد ان قادة هذا البلد تورطوا في اعدام وتقطيع اوصال الصحافي في "واشنطن بوست"، جمال خاشقجي، وتنفيذ عمليات اعدام جماعي للمواطنين، وشن حملة الارض المحروقة بلا رحمة على السكان المدنيين في بلد مجاور فقير هو اليمن.

ولفت الصحفي الامريكي الى انه بعد عامين من رئاسة بايدن، من الواضح تماما ان السعوديين ليس لديهم ما يخشونه من الحكومة الامريكية، فمن منظور تاريخي، هذا ليس مصادفة على الاطلاق، وعلى مدى عقود، دعمت الادارات الديمقراطية والجمهورية النظام الملكي السعودي، فغذته بمبيعات الاسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية.

يستضيف البرنامج من العاصمة اللبنانية بيروت الاعلامي اليمني علي الدرواني.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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