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شاهد.. الجاموس، يستهوي أنظار السياح في جنوب ايران

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

يعتمد أكثر سكان الأرياف والأهوار في جنوب محافظة خوزستان الإيرانية على تربية المواشي نظراً لما تتمتّع به بيئتهم من مناخ وطبيعة ملائمة لها. وتعدّ تربية الجاموس هي إحدى هذه المهن التي لازمت قاطني الارياف ليصبح رعيها والاهتمام بها جزءاً من حياتهم اليومية.

العالم - مراسلون

ترتبط حياة الجاموس بالمياه والانهار ارتباطاً وثيقا لا تنفك عن حياته اليومية للتأقلم مع المياه وتناوله لانواع مختلفة من اديمه.

هادي النواصري صبي لم يتجاوز ثلاثة عشر ربيعاً شغف بتربية الجاموس واستطاع ان يقسم وقته بين رعيها ومدرسته.

نهر كارون والذي اختاره الجاموس للمكوث فيه اصبح مكاناً يستهوي انظار السياح وجزء من السياحة وهواتها.

وقال مدير دائرة الاثار والسياحة في مدينة كارون:"في الاهواز وقطاع كارون هناك 13 ألف رأس جاموس أصبحت جزءاً لايتجزء من السياحة. كل عام وخاصة في أيام نوروز نشاهد استقبال واسع من السياح القادمين من المحافظات الاخری ليشاهدون الجاموس من قريب".

وجود الجاموس وتربيته هو ليس فقط ثروة حيوانية بل يعد من مكتنزات اهاليه فمن يتملك قطعاناً من الجاموس يستحوذ على قرار التحكم باسعار الالبان ومشتقاتها.

ارتبطت حياة الجاموس بالمياه ارتباطاً وثيقاً ولازم بيئته منذ ألاف السنين وأصبح مصدراً غذائياً مهماً اعتمد عليه اغلبية مربي الحيوانات سيما قاطني الاهوار والارياف.

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