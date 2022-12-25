السفير الإيراني لدى كابول يبحث مع كرزاي التعاون في مجال التعليم العالي

العالم - إيران

وخلال اللقاء بين حسن كاظمي قمي وحامد كرزاي، أعرب كرزاي عن تقديره لبهادر أمينيان السفير السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى كابول، متمنيا له التوفيق في أعماله ومسؤولياته اللاحقة.

وتم خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات، ومن أهمها العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين، والتعليم العالي لتطوير الشعوب، وتوفير الأرضية للتعليم لأبناء أفغانستان.

وأعرب الرئيس الأفغاني السابق عن تقديره للتعاون الذي تبذله إيران تجاه الشعب الأفغاني، معلنا عن ترحيبه بإعلان طهران للتعاون في مجال توفير فرصة التعليم العالي عن بعد للفتيات الأفغانيات.

الجدير بالذكر أنه تم مؤخرا تعيين حسن كاظمي قمي المبعوث الإيراني الخاص في شؤون أفغانستان، سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى كابول.