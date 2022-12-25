الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اتهامات لآل سعود باستهداف هوية الحجاز ومعاملة أهلها بعنصرية

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

موجة غضب واسعة أثارها إعلان مستشار الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، منع أي فعالية يجرى فيها ارتداء اللباس الشعبي في منطقة الحجاز، المعروف باسم "الغبانة".

العالم - السعودية

ونشر الكاتب والصحفي المعارض السعودي "تركي الشلهوب" في حسابه على تويتر مقطع فيديو قائلاً "توتو وناسة: الغبانة والعمامة دخيلتان على مجتمعنا".

واستنكر ناشطون على تويتر عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسمي #الغبانه_الحجازيه #هويه_الحجاز، موقف رئيس هيئة الترفيه، وعدائه للغبانة الحجازية، وعنصريته ضد أهل الحجاز وحقده عليهم، وإثارة فتنة بين أفراد الشعب السعودي.

واتهموا آل الشيخ بتنفيذ توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، بالعمل على طمس هوية الحجاز وسلخ أهلها من هويتهم العربية والإسلامية، معربين عن غضبهم من تورط مسؤول حكومي في تأجيج المشاعر وإشعال الخلافات والعبث بالتراث وإقصاء أهل الحجاز.

وأشار ناشطون إلى أن ما قاله آل الشيخ يأتي استمرارا لتاريخ طويل من تشويه وإقصاء الزي التراثي العربي السعودي في الحجاز والعبث بالتاريخ وليس العكس كما يزعم رئيس هيئة الترفيه، مؤكدين أن الغبانة هي من التراث الحجازي الأصيل.

روابط ذات صلة

تركي آل الشيخ يلجأ إلى الــذبــاب !!

المعارض تركي الشلهوب يحرج ابن سلمان بسؤال!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برلماني يطالب الحكومة والقضاء بالكشف عن المتورطين في اغتيال قادة النصر

في رسالة إلى بابا الفاتيكان؛ رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية

مجلس الشورى العماني يناقش مقترح تعديل "قانون مقاطعة إسرائيل"

وزير الخارجية الصيني يعلن عزم بلاده إعادة ضبط العلاقات مع امريكا واوروبا

السفير الإيراني لدى كابول يبحث مع كرزاي التعاون في مجال التعليم العالي

رعد: أقصر الطرق لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية هو التوافق 