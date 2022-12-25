اتهامات لآل سعود باستهداف هوية الحجاز ومعاملة أهلها بعنصرية

العالم - السعودية

ونشر الكاتب والصحفي المعارض السعودي "تركي الشلهوب" في حسابه على تويتر مقطع فيديو قائلاً "توتو وناسة: الغبانة والعمامة دخيلتان على مجتمعنا".

واستنكر ناشطون على تويتر عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسمي #الغبانه_الحجازيه #هويه_الحجاز، موقف رئيس هيئة الترفيه، وعدائه للغبانة الحجازية، وعنصريته ضد أهل الحجاز وحقده عليهم، وإثارة فتنة بين أفراد الشعب السعودي.

واتهموا آل الشيخ بتنفيذ توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، بالعمل على طمس هوية الحجاز وسلخ أهلها من هويتهم العربية والإسلامية، معربين عن غضبهم من تورط مسؤول حكومي في تأجيج المشاعر وإشعال الخلافات والعبث بالتراث وإقصاء أهل الحجاز.

وأشار ناشطون إلى أن ما قاله آل الشيخ يأتي استمرارا لتاريخ طويل من تشويه وإقصاء الزي التراثي العربي السعودي في الحجاز والعبث بالتاريخ وليس العكس كما يزعم رئيس هيئة الترفيه، مؤكدين أن الغبانة هي من التراث الحجازي الأصيل.