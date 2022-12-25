برلماني يطالب الحكومة والقضاء بالكشف عن المتورطين في اغتيال قادة النصر

العالم ـ العراق

وقال محمد البلداوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الفرصة الان مواتية امام الحكومة والقضاء لمحاسبة جميع الذين يشك بأنهم تورطوا في جريمة المطار بعد ابعادهم عن المناصب الحكومية"، لافتا الى أن "الفرصة أصبحت سانحة امامهم من اجل التحقيق بجدية والوصول الى المجرمين الحقيقيين".

وأضاف، ان "الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والاداة التي استخدمت في الجريمة معروفة، لكن الان نبحث عمن كان متورطاً ومتواطئا في هذه الجريمة والذي أوصل المعلومة للعدو".

وأوضح عضو مجلس النواب، ان "هناك جهات متورطة في اغتيال قادة النصر؛ لذلك النقطة المهمة تتمثل بمحاسبة هذه الجهات"، مؤكدا "ضرورة أن يكون للبرلمان موقف حازم تجاه هذا الملف".

وطالب البلداوي، الحكومة والقضاء بـ "ضرورة أن يكون هناك عملا جاداً ودلالة واضحة للكشف عن كل الجهات المتورطة بحادثة المطار ووضع نصب اعينهم انجاز هذا الملف المهم".

ولم تبق الا ايام قليلة ونشهد ذكرى حادثة جريمة مطار بغداد التي أدت الى استشهاد "قادة النصر" الذين كان لهم دورا كبيراً في تحرير العراق، لاسيما أنهم قادوا معركة وجودية كادت أن تُسقط بلاد الرافدين بيد جماعة إرهابية، عملت على سفك دماء أبنائها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي بقي متفرجاً مدة طويلة.