الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني يطالب الحكومة والقضاء بالكشف عن المتورطين في اغتيال قادة النصر

برلماني يطالب الحكومة والقضاء بالكشف عن المتورطين في اغتيال قادة النصر
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

طالب عضو مجلس النواب العراقي الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين في حادثة اغتيال قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس، الشهيد قاسم سليماني، فيما أكد أن الفرصة مواتية لمحاسبة المتواطئين لاسيما بعد ابعادهم عن المناصب الحكومية.

العالم ـ العراق

وقال محمد البلداوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الفرصة الان مواتية امام الحكومة والقضاء لمحاسبة جميع الذين يشك بأنهم تورطوا في جريمة المطار بعد ابعادهم عن المناصب الحكومية"، لافتا الى أن "الفرصة أصبحت سانحة امامهم من اجل التحقيق بجدية والوصول الى المجرمين الحقيقيين".

وأضاف، ان "الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والاداة التي استخدمت في الجريمة معروفة، لكن الان نبحث عمن كان متورطاً ومتواطئا في هذه الجريمة والذي أوصل المعلومة للعدو".

وأوضح عضو مجلس النواب، ان "هناك جهات متورطة في اغتيال قادة النصر؛ لذلك النقطة المهمة تتمثل بمحاسبة هذه الجهات"، مؤكدا "ضرورة أن يكون للبرلمان موقف حازم تجاه هذا الملف".

وطالب البلداوي، الحكومة والقضاء بـ "ضرورة أن يكون هناك عملا جاداً ودلالة واضحة للكشف عن كل الجهات المتورطة بحادثة المطار ووضع نصب اعينهم انجاز هذا الملف المهم".

ولم تبق الا ايام قليلة ونشهد ذكرى حادثة جريمة مطار بغداد التي أدت الى استشهاد "قادة النصر" الذين كان لهم دورا كبيراً في تحرير العراق، لاسيما أنهم قادوا معركة وجودية كادت أن تُسقط بلاد الرافدين بيد جماعة إرهابية، عملت على سفك دماء أبنائها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي بقي متفرجاً مدة طويلة.

روابط ذات صلة

التحضيرات للاحتفاء بذكرى استشهاد قاده النصر

الشيخ الخزعلي: بفضل دماء قادة النصر انتصر العراق على مؤامرة خطيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الوفد العماني يلتقي عبدالملك الحوثي

فلسطين..اصابة المحررة دينا جرادات بجلطة دماغية بعد الافراج عنها قبل يومين!

برلماني يطالب الحكومة والقضاء بالكشف عن المتورطين في اغتيال قادة النصر

في رسالة إلى بابا الفاتيكان؛ رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية

مجلس الشورى العماني يناقش مقترح تعديل "قانون مقاطعة إسرائيل"

وزير الخارجية الصيني يعلن عزم بلاده إعادة ضبط العلاقات مع امريكا واوروبا