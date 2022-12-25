الوفد العماني يلتقي عبدالملك الحوثي

العالم - اليمن

وأكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام لقناة المسيرة أن اللقاءات التي أجراها الوفد العماني الزائر للعاصمة صنعاء كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات.

وأوضح محمد عبدالسلام أن الوفد الوطني أجرى منذ انتهاء الهدنة نقاشات مكثفة مع أطراف عدة من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط .

وكشف رئيس الوفد الوطني أن قواتنا المسلحة فرضت على الميدان قواعد اشتباك جديدة، مؤكدا أن على الطرف الآخر إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة.

وقال محمد عبدالسلام: حالياً لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهود محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم.. مؤكدا أن أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة، والأشقاء من سلطنة عمان سمعوا كلاماً واضحاً من السيد القائد.

وأضاف: الملف الإنساني في مقدمته صرف المرتبات وفقاً لميزانية النفط والغاز 2014 لاتزال أولويتنا في المفاوضات.. مشددا على وجوب ذهاب صادرات النفط والغاز لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء.

وأوضح أن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم، صرف مرتبات بشكل دائم، وخروج للمحتل.. مؤكدا أنه لا يمكن أن نذهب للحوار السياسي في ظل أجواء معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية.

وحذر رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام من أي إجراءات اقتصادية تستهدف بلدنا قد تقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة الصفر.