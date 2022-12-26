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بهدف الافلات من الحساب والعقاب..

عضو بتحالف الفتح: الكاظمي مدان باغتيال 'قادة النصر' وتم تهريبه لـ'دبي'

عضو بتحالف الفتح: الكاظمي مدان باغتيال 'قادة النصر' وتم تهريبه لـ'دبي'
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي مدان بالتستر على الفساد واغتيال قادة النصر وقد تم تهريبه باتجاه دبي، وان الحكومة الحالية تواصل حملاتها ضد الفساد والفاسدين دون اي خطوط حمراء.

العالم - العراق

وحسب "وكالة أنباء براثا"، قال الزبيدي لـ"المعلومةط، ان "السوداني لم توضع امامه اي خطوط حمراء لمحاسبة الفاسدين والذين اضروا بالمال العام، حيث سيتم محاسبتهم بما فيهم الكاظمي وابو رغيف اذ مازالت الكثير من الملفات الموجودة امام الجهات القضائية".

واضاف ان "الكاظمي تم تهريبه واخراجه من البلاد عبر كردستان وباتجاه دبي بهدف الافلات من الحساب والعقاب، خصوصا ان هذه الشخصية مدانة بالكثير من الملفات فضلا عن كونه المسؤول المباشر في الدولة اضافة الى ارتباط قضايا بينه وبين ابو رغيف الذي رأس لجنة التحقيق بقضايا الفساد".

وبين ان "الكاظمي مدان بالفساد واختراق الاجهزة الامنية واغتيال قادة النصر، وهو مادفعه للهرب متخفيا من العراق نحو منطقة كردستان العراق، ومن ثم الى الامارات، وان لم يكن مدانا فهو متستر على الكثير من حالات الفساد".

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بهدف الافلات من الحساب والعقاب.. عضو بتحالف الفتح: الكاظمي مدان باغتيال 'قادة النصر' وتم تهريبه لـ'دبي'

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