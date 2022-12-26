أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين26 ديسمبر 2022

آرمان ملي ..

رئيس الأركان.. إيران باتت من ضمن البلدان الخمسة الأكثر تفوقا في العالم بصناعة المسيرات

ايران ..

مشروع لإيجاد شبكة صاروخية موحدة لجبهة المقاومة بمحور إيران في المنطقة

مردم سالاري ..

وزير الخارجية عبد اللهيان يتحدث عن إقتراح وساطة عراقية بين إيران ومصر

جوان ..

بوتين يؤكد قدرة روسيا على تدمير منصات صواريخ باتريوت الأمريكية بأوكرانيا بالكامل

جمهورى اسلامي ..

مظاهرات شعبية غاضبة في المغرب تنديدا بسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني

خراسان ..

الرئيس الفرنسي إمانوئل ماكرون يستبعد تماما إحتمال إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو

سياست روز ..

قائد سلاح الجو التابع للجيش يؤكد قدرته وجهوزيته العالية للتصدي لأية تهديدات محتملة

قدس ..

مللك بريطانيا تشارلز الثالث يطرد شقيقه من قصر باكنغهام لتورطه بفضيحة تهريب رقيق أبيض

اطلاعات ..

إستمرار الإضطرابات وأعمال العنف بفرنسا وإحراق عشرات السيارات بعد مصرع أكراد بإطلاق نار بباريس

ابرار ..

أردوغان يتحدث عن عزم تركيا وجمهورية أذربيجان على إيجاد ماوصفه بالعصر الجديد في المنطقة

كيهان ..

وزارة الصحة الصينية تطلق تحذيرات جدية من خطورة عودة فيروس كورونا للبلاد

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن طموحات واحلام الرئيس التركي في مقالها ( أوهام أردوغان الإقليمية )..الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحدث مؤخرا عن عزم تركياعلى توسيع دائرة تواجدها ونفوذها في منطقة القفقاس . وبالطبع هذه هي ليست المرة الاولى التي يكشف فيها اردوغان عن مثل هذه النوايا مع فارق واضح هذه المرة ..

الرئيس التركي تحدث بصراحة عن تنسيق وتعاون مع جمهورية أذربيجان لإيجاد ما وصفه بعصر جديد في المنطقة.

نعم قد يكون هدف اردوغان حاليا من وراء مثل هذه التصريحات التي تعكس اصرارا على اوهامه باحياء الدولة العثمانية, تعزيز موقفه في الانتخابات الرئاسية باستثارة نوع من المشاعر والاحاسيس القومية في الشارعى التركي , ولكن مع ذلك مثل هذا الكلام الخطير يلقي الضوء على نواياه الواقعية في هذه المنطقة , وهي نوايا تتجاهل واقع اندثار عصر الامبراطوريات وواقع تغير المعادلات الجيوبولتيكية وموازين القوى واسس ومعايير االتعامل الدولي في هذا العصر .

خراسان ..

في مقالها ( أبو ظبي تسير عكس تيار الرأي العام) كتبت صحيفة خراسان ..يكفي ان يلقي المرء نظرة سريعة على مسار العلاقات بين الامارات والكيان الصهيوني ليتضح له واقع اندفاع ابو ظبي في سباق عجيب نحو توطيد علاقاتها مع تل ابيب والى عتبة اقامة تحالف وكل ذلك خلال عامين فحسب اي منذ اعتراف الامارات بهذا الكيان . .

الإمارات أبرمت مؤخرا إتفاقية شراكة إقتصادية شاملة مع الكيان تتضمن إلغاء القسم الأعظم من الرسوم الجمركية.

كما تتضمن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وانتاج الغذاء وتوسيع التعامل التجاري والاستثماري والى اخر القائمة . كل هذا يعني ان حجم التبادل التجراي مع الكيان سيصل قريبا الى عشرة مليارات دولار سنويا, وكل ذلك في الوقت الذي تدل فيه المؤشرات لرفض الراي العام الاماراتي للتطبيع ولاي تعامل مع الصهاينة .

ولعل رفض مواطنون اماراتيون التحدث مع مراسلي الكيان خلال مسابقات كاس العالم بقطر نموذج واضح لهذه الحقيقة التي فهمها الكيان وابرز غضبه وقلقه العميق في نفس الوقت ازاءها , ولم تفهمها ابو ظبي بعد .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( تظاهرات مناهضة للتطبيع في المغرب ).. شهدت العاصمة الرباط والعديد من المدن المغربية تظاهرات واسعة مؤخرا تنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في الذكرى السنوية الثانية لاعتراف المغرب بهذا الكيان .

هذه التظاهرات جاءت تلبية لجبهة دعم الشعب الفلسطيني التي تضم خمسة عشر حزبا ونقابة وتنظيما في المغرب.

المتظاهرون هتفوا بشعارات تندد بالكيان والتطبيع حاملين لافتات تؤكد ان فلسطين امانة لدى الامة الاسلامية وان التطبيع خيانة كبرى. البيان الخاتمي لهذه التظاهرات شدد على رفض الشعب المغربي للتطبيع جملتا وتفصيلا , كما اكد البيان على دعم المقاومة الفلسطينية .

سیاست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في الشأن الباكستاني في مقالها ( حركة تحريك طالبان تنتهك الخطوط الحمراء )..كأن هموم ومشاكل باكستان وازماتها لم تكن كافية لتضيف حركة تحريك طالبان وهي النسخة الباكستانية لطالبان الافغانية , هما جديدا اخر وربما اكثر خطورة لهذا البلد .

إن باكستان الغارقة بحمى الصراع بين الحكومة والمعارضة بزعامة عمران خان تواجه اليوم تحدي عودة تحريك طالبان للسلاح .

تحريك طالبان استهلت عودتها للميدان بعد الغاءها للهدنة مع الحكومة الافغانية, بتفجير بكابول اوقع ضحايا بين قوى الامن وباحتجاز رهائن انتهى بمذبحة وبهجمات مسلحة متفرقة وكل ذلك خلال اسبوع واحد فقط , وهذا يعني ان باكستان مقبلة على تعقيدات بالغة الخطورة في ظل واقع رهان تحريك طالبان باكستان على امتداداتها العرقية والدينية والجغرافية مع طالبان الافغانية وعلى نفوذه في منطقة القبائل بباكستان . .

مشكلة اسلام اباد تكمن في ان تحريك طالبان لها امتدادات بافغانستان عبر منطقة القبائل الباكستانية المحاذية لافغانستان الامر الذي يسهل هلى هذه الحركة الحصول على الدعم التسليحي من النسخة الافغانية , ما ان عودة هذه الحركة لحمل السلاح قد يفجر الاوضاع برمتها بمنطقة القبائل ايضا .

مردم سالاري ..

سلطت صحيفة مردم سالاري الضوء في تقرير لها على تصريحات لوزير الخارجية بشأن ( إقتراح وساطة عراقي بين إيران ومصر )..تحدث وزير الخارجيةعبد اللهيان عن طرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاقتراح وساطة عراقية بين ايران ومصر .

الوزير عبد اللهيان أوضح أن السوداني طرح إقتراح الوساطة بلقاء على هامش إجتماعات "بغداد 2" بالعاصمة الأردنية عمان.

مضيفا انه رحب بهذه المبادرة العراقية مشيرا في نفس الوقت السوداني يرى بأن الحوار الايراني المصري من الافضل ان يبدأ حول القضايا السياسية ثم الامنية وصولا للتطبيع بين البلدين.