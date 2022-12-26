برلماني لبناني يدعو للتخلص من اللغة الطائفية لتأمين الاستقرار الداخلي 

العالم _ لبنان

وخلال حفل تأبيني في حسينية بلدة خرطوم الجنوبية، لفت قبيسي الى أن بعض الساسة في لبنان يسعون لتعميم الفوضى في بلدنا لان من يزرع الخلافات تحت عناوين طائفية ومذهبية وحقوق طوائف واحزاب ومذاهب للفتك بالوطن وبالدولة وبالمؤسسات سعيا لإنتصار شخصي يؤدي نفس الدور الذي مارسه الارهاب الذي فتك بمنطقتنا وبقضيتها.

وأشار الى أن بعض الساسة في الداخل يعممون الفوضى ويرفضون الحوار والتلاقي لإنجاز الاستحقاقات ولحماية الدولة ومؤسساتها ولإنقاذه من واقع اقتصادي مرير، واذا دعيناهم الى حوار وتلاقي لإنجاز الاستحقاقات يرفضون ويتركون البلد في مهب الريح لتعمم فيه الفوضى والسرقات والتلاعب بالاقتصاد.

ورأى أن تأجيل الحل وتعميم الفوضى هو مشروع يعمل لمصلحة من يفرض العقوبات لبنان المحاصر اقتصاديا بعقوبات وصلت الى كل بيت، والبعض لا يريد حلا نصل من خلاله لإنتخاب رئيس للجمهورية و نصل الى تشكيل حكومة تضع خطة للانقاذ وللاستقرار هذا عمل لتعميم الفوضى ومن يريد تعميم سيادته حسب رأيه السياسي هو يريد تعميم سيادته علينا لا يبحث عن سيادة الوطن.