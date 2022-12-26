وفد لحزب الله يجول على فعاليات مسيحية في صيدا والجوار مهنئا بالميلاد

العالم _ لبنان

وشملت الجولة كلًّا من راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمّار، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد في مركز المطرانية في صيدا، والنائب ميشال موسى، النائب شربل مسعد، الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، هيئة قضاء الزهراني في التيار الوطني الحر في مركز الهيئة في مغدوشة، قائمقام قضاء مرجعيون وسام الحايك، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مارون سيقلي، عائلة النائب الراحل جورج نجم، الرئيس السابق لرابطة مخاتير قضاء جزين هادي يوسف والأستاذ فادي يوسف، مدير دار العناية الصالحية الأب مطانيوس حداد، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، رئيس دائرة نفوس قضاء صيدا ساندرا ديب.

وأكد الوفد على أهمية التواصل بين كافة الأديان والطوائف خصوصًا في ظلّ الظروف التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، مؤكدين على نعمة التنوع التي يمتاز بها لبنان وضرورة الحفاظ عليها.