الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير نقل العراق يفتتح الرصيف رقم (5) في ميناء أم قصر الجنوبي

وزير نقل العراق يفتتح الرصيف رقم (5) في ميناء أم قصر الجنوبي
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

افتتح وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي اليوم الاثنين، الرصيف رقم 5 في ميناء أم قصر الجنوبي.

العالم - العراق

وقال السعداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة النقل تبذل قصارى جهدها لتطوير البنى التحتية لموانئ العراق، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، ومنها هذا المشروع الذي قمنا بافتتاحه (الرصيف رقم 5 في ميناء أم قصر الجنوبي)".

وأضاف أن "هناك العديد من الآليات والتقنيات المتطورة دخلت إلى الخدمة في هذا الرصيف والتي من شأنها أن تقلل الجهد والزمن وتزيد من مقدار الأرباح التي سترفد ميزانية البلد".

وحضر الافتتاح مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، والكادر المتقدم في الوزارة.

روابط ذات صلة

اصطدام باخرة عراقية بإحدى أرصفة ميناء أم قصر الشمالي

شاهد.. نحات عراقي يبدع في صناعة السفن الخشبية

السوداني يرأس اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه في البصرة

السوداني يعلن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تستخدم غطاء اعياد رأس السنة لارتكاب مذبحة.. شاهد الفيديو

کنعاني : مشارکة ایران في قمة بغداد 2 مؤشر علی اهمية دورها الاقليمي

وزير نقل العراق يفتتح الرصيف رقم (5) في ميناء أم قصر الجنوبي

تحطم مقاتلة ونجاة الطيارين في كوريا الجنوبية

صحيفة عبرية تكشف عن مخطط نتنياهو بشأن الضفة مقابل التطبيع مع السعودية

وفد لحزب الله يجول على فعاليات مسيحية في صيدا والجوار مهنئا بالميلاد