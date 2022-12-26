وزير نقل العراق يفتتح الرصيف رقم (5) في ميناء أم قصر الجنوبي

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وقال السعداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة النقل تبذل قصارى جهدها لتطوير البنى التحتية لموانئ العراق، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، ومنها هذا المشروع الذي قمنا بافتتاحه (الرصيف رقم 5 في ميناء أم قصر الجنوبي)".

وأضاف أن "هناك العديد من الآليات والتقنيات المتطورة دخلت إلى الخدمة في هذا الرصيف والتي من شأنها أن تقلل الجهد والزمن وتزيد من مقدار الأرباح التي سترفد ميزانية البلد".

وحضر الافتتاح مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، والكادر المتقدم في الوزارة.