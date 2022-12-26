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طفل يمني وعبر قناة العالم ينشد الضمير العالمي لحالته المستعصية ويأمل بالعلاج

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب الخريف التاسع للعدوان السعودي وحصاره الجاثم على اليمن، تنعكس ويلات الحرب والحصار على الأوضاع الصحية والمعيشية في واقع حياة المواطنين اليومية.

خاص بالعالم

للطفولة نصيبها من هذا الواقع المؤلم كما هو حال الطفل حسين طلال أحمد دبان والذي يبلغ من العمر سنوات العدوان لا أكثر والصورة أكثر تعبيرا من الكلام.

سنوات وحسين يصارع فيها الحياة من أجل البقاء بمرض الضمور في الجزء الأيسر من جسده والنمو المتسارع في جانبه الايمن وفي قدمه وسط عجز لتلقي العلاج في المشافي المحلية، ليبقى يتجرع الألم في منزل والده المتواضع بعيد عن التغذية والرعاية الطبية الكافية التى يحتاج إليها كباقي اطفال العالم.

زيارة حسين لتلقي العلاج خارج اليمن مرة لم تكن كافية إذ تطلب الأمر خروجه مرة أخرى إن لم يكن أكثر من ذلك نظرا لحالته المستعصية التى تزداد يوم بعد آخر أمام عجز أسرته في توفير متطلبات علاجه لتبقى رسالتها بانتظار غوث يعيد البسمة على وجه طفلها الذي يأمل بالخروج إلى المدرسة والعودة كغيره من الأطفال.

وعلى دفتره يدون حسين آخر آماله عبر نافذة العالم مناشدا كل ضمير حي أنه وكل اطفال اليمن بحاجة إلى جهود إنسانية توصف حقهم بالطفولة الكاملة والعيش الكريم.

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